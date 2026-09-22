Tra simboli, erbe e antichi riti, riparte “Un libro al Circolo”

Un viaggio affascinante tra la sapienza delle erbe, il potere evocativo dei gesti rituali e i segreti della tradizione esoterica. Riparte sotto il segno del mistero e della cultura popolare “Un libro al Circolo”, la fortunata rassegna promossa dal Nuovo Circolo Ilva in sinergia con l’associazione culturale Novi in Terza Pagina. Dopo il successo delle prime tre edizioni, scandite da confronti con autori ed esponenti del panorama culturale, il ciclo di incontri taglia il traguardo della sua quarta stagione. Il debutto è fissato per venerdì 25 settembre alle 18.00, negli spazi del Nuovo Circolo Ilva di Novi Ligure, con un appuntamento che vuole esplorare il legame ancestrale tra l’uomo, la natura e il linguaggio simbolico. Ospite del primo incontro sarà l’autrice novese Simona Semino, ricercatrice indipendente nell’ambito del simbolismo, dell’immaginario esoterico e dell’erboristeria tradizionale. Al centro della serata ci sarà il suo libro d’esordio, Il Grimorio di Edgar, edito da Albatros Il Filo. Lontano dall’essere una rigida raccolta di formule o ricette magiche, rituali e formule esoteriche, il grimorio è un libro di magia, diffuso nel medioevo. (ndr) questo volume si propone come una riflessione profonda e accessibile sul valore del gesto rituale e sulla sua evoluzione nella storia e nelle diverse culture. Con uno stile narrativo e evocativo, Semino intreccia curiosità, riflessioni e pratiche proprie dell’immaginario del grimorio, offrendo al lettore una chiave interpretativa consapevole per riallacciare il dialogo con i ritmi della natura.

Fondatrice del progetto Coven Protegit Stipula e consulente esoterica per La Soglia Oscura, Simona Semino affianca da tempo alla scrittura un’intensa attività divulgativa sul territorio e online, tenendo conferenze e curando approfondimenti dedicati al folklore e alla storia dei simboli. Dopo Il Grimorio di Edgar, il suo percorso di ricerca ha dato vita ad altri progetti come Herbarium-Grimoire e il recente Gli arcani del lunedì, nei quali il rigore documentario si sposa con una spiccata sensibilità narrativa.

Con questo primo appuntamento, “Un libro al Circolo” rinnova una formula ormai consolidata e apprezzata dal pubblico: trasformare la presentazione libraria in una conversazione aperta, informale e accessibile a tutta la cittadinanza. La rassegna proseguirà poi nei mesi a venire con un ricco calendario di incontri e nuovi ospiti, spaziando tra generi letterari e tematiche d’attualità.

Ingresso libero.

Info:0143 76348 – 0143 743228 – Email: [email protected] – www.circoloilvanovi.it