Un tuffo nel passato: la Festa del Mulino di Santamaria di Albera Ligure

Nel cuore della Val Borbera, nel comune di Albera Ligure, si cela un piccolo gioiello di storia e tradizione: il Mulino di Santamaria. Ogni anno, verso la fine di agosto, questo antico opificio ad acqua torna a vivere e a far festa, celebrando le sue radici e la sua importanza per la comunità locale. La Festa del Mulino, conosciuta anche come “Festa del Pane”, non è solo un evento, ma un’esperienza che unisce il sapore genuino dei prodotti della terra con la riscoperta di antichi mestieri e tradizioni.

L’appuntamento è atteso e partecipato. L’atmosfera che si respira è quella di una vera e propria festa di paese, dove il tempo sembra rallentare e le vecchie abitudini tornano a dettare il ritmo. Il fulcro della manifestazione è, ovviamente, il mulino stesso. Storicamente noto come Mulino Maletto, questa struttura ottocentesca è ancora funzionante e, per l’occasione, i visitatori possono assistere al processo di macinatura del grano, osservando da vicino le pale che, mosse dalla forza dell’acqua, trasformano i chicchi in farina. È un’occasione unica per vedere all’opera un meccanismo che ha scandito per secoli la vita agricola della zona.

Ma la festa non si limita alla semplice dimostrazione. La Pro Loco di Albera Ligure, organizzatrice dell’evento, propone momenti diversi. L’evento è arricchito da un mercatino di piccolo artigianato, dove è possibile trovare prodotti tipici del territorio, dal miele ai formaggi, e manufatti unici, un’esposizione di trattori d’epoca, un laboratorio pittura en plain air, grazie alla presenza degli artisti dell’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia

La festa di svolgerà domani, domenica 31 agosto, dalle 15 alle 21. Nel corso della giornata saranno a disposizione merende e aperitivi, con focacce e prodotti vari del territorio Alle 16.30, Cristina Pertica Curatrice del Museo di Arte Sacra di Rocchetta Ligure terrà una breve conferenza sulle opere pittoriche della vicina chiesa di Vendersi. Alle 17 prova di trebbiatura con macchine storiche, a cura dell’Associazione Trattori d’Epoca Dolci Terre di Novi. Ale 18 visita guidata al Mulino Maletto e dimostrazione molitura, accompagnati dal mugnaio del Molino Boffito di Capriata D’Orba. Dalle 19 sarà servita la cena che prevede: antipasto – polenta con ragù o formaggi e – dolce. Prenotazione obbligatoria al 371 3475803. Ad accompagnare la giornata saranno le fisarmoniche di Alessandro e Lorenzo.