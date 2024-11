Una targa per dedicare a Rita Semino la sede Cisl di Gavi

Una targa e tante foto dedicate a Rita Semino nella sede Fnp-Cisl di Gavi, intitolata all’ex sindaco e sindacalista scomparsa la scorsa primavera a 89 anni. Mercoledì mattina, di fronte ai locali di via Mameli, tanta gente comune per la breve cerimonia, alla quale hanno preso parte il segretario della Federazione nazionale pensionati (Fnp) Cisl di Asti e Alessandria, Giancarlo Martinetti, e il segretario provinciale Cisl Marco Ciani. E’ stata ricordata l’esperienza della Semino come operaia prima nello Jutificio di Carrosio e poi nel calzificio Morasso a Gavi, dove divenne delegata sindacale, fino a occuparsi dei pensionati nella sede gaviese della Cisl e ad arrivare in municipio prima come assessore, poi come sindaco e infine come consigliere comunale. La figlia di Rita Semino, Giovanna, ha definito l’intitolazione della sede del sindacato a sua mamma “un atto significativo, un riconoscimento per l’impegno e un elogio alla sua memoria”. Il sindaco, Carlo Massa, ha ricordato “l’impegno di Rita per migliorare le condizioni di tante persone, che le ha fatto conquistare la stima di tutti. Non si è mai fermata neppure di fronte agli impegni personalmente gravosi degli ultimi anni”. Il riferimento è stato al processo nei confronti dell’ex sindaco Nicoletta Albano, partito da una denuncia della Semino e ancora in corso. “Persone come Rita – ha concluso Marco Ciani – fanno sempre la differenza nelle piccole realtà come Gavi“.