Vasche mobili antincendio nelle Terre del Giarolo con i fondi della Regione

La Regione Piemonte programma 1.385.714 euro per prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne della Valsesia e delle Terre del Giarolo. Il riparto prevede circa 817 mila euro per la Valsesia e 568 mila euro per le Terre del Giarolo. Le risorse sono assegnate nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne e della deliberazione CIPESS n. 32/2025.

L’intervento rientra in una programmazione regionale più ampia: nel ciclo 2021-2027, per le sei aree interne piemontesi sono previsti oltre 89 milioni di euro di investimenti. In questo quadro si inseriscono anche i quasi 23 milioni annunciati a giugno scorso per le due nuove aree, Valsesia e Terre del Giarolo.

Il programma combina pianificazione e interventi sul territorio. I piani individueranno le zone più esposte e quelle in cui concentrare le azioni: dalla manutenzione della viabilità e dei viali tagliafuoco alla riduzione della vegetazione più infiammabile. Sono inoltre previsti interventi di selvicoltura preventiva e, dove appropriato, il ricorso al fuoco prescritto e al pascolamento, per contenere la propagazione delle fiamme.

È previsto anche il potenziamento dei punti d’acqua: cinque vasche mobili antincendio da 20 mila litri in Valsesia e quattro nelle Terre del Giarolo, insieme a mezzi speciali per il trasporto e il rifornimento idrico. I lavori comprendono la realizzazione di piazzole e recinzioni e il recupero della viabilità necessaria a raggiungere le infrastrutture.

«Con il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature, la prevenzione degli incendi boschivi è sempre più decisiva: dobbiamo prepararci a scenari in cui caldo e siccità possono accrescere la vulnerabilità dei territori – dichiarano l’assessore regionale allo Sviluppo e promozione della montagna e alle Aree interne Marco Gallo e l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi –. Per questo interveniamo prima dell’emergenza, con una pianificazione attenta e azioni concrete per proteggere boschi, comunità e infrastrutture. Investire nelle aree interne significa anche rafforzare la capacità dei territori di prevenire i rischi e affrontare i cambiamenti in corso. Le politiche per le aree interne sono una leva strategica della programmazione regionale: aiutano a portare risorse e interventi dove possono sostenere la sicurezza e la vitalità delle comunità».

Per la realizzazione degli interventi saranno coinvolte le Unioni montane capofila: l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia e l’Unione Montana Valli Borbera e Spinti per l’area delle Terre del Giarolo.