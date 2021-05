Bosio: nuova gestione alla Baita Rio Gorzente

Tanti lavori e novità alla Baita Rio Gorzente, nel cuore del Parco delle Capanne di Marcarolo, in località Guado Ponte Nespolo, nel Comune di Bosio. Un luogo dove in tanti fanno tappa durante le escursioni nell’area protetta al confine con la Liguria e per fare il bagno negli splendidi laghetti del Gorzente, di colore verde smeraldo. Un mix tra natura e tradizioni culinarie locali quello proposto dalla Baita, costruita dalla ex Comunità montana e rilanciata nel decennio scorso, diventando un punto di riferimento per tanti amanti del territorio appenninico. Ora la gestione della Baita si è rinnovata: il 4 aprile scorso è passata alla Piemontemare SNC, con nuovi menù e tante sorprese.