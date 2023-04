Albera Ligure. Forestali indagano sulla morte di quattro lupi

Sono quattro i lupi morti rinvenuti nel comprensorio comunale di Albera Ligure.

Per determinare le cause dei decessi i Carabinieri forestali insieme al personale della Vigilanza Provinciale di Alessandria stanno conducendo un’operazione al fine di escluderne l’avvelenamento, nell’ambito di una più ampia attività di indagine, tuttora in corso, finalizzata alla repressione del bracconaggio.

Le indagini sono state condotte con il supporto delle Unità Cinofile Antiveleno, reparti estremamente qualificati della specialità Forestale dell’Arma, provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte.

Le unità, composte da un conduttore e da un cane addestrato all’individuazione di bocconi/esche avvelenate, sono distribuite su tutto il territorio nazionale e vengono attivate anche in caso di sospetto avvelenamento di animali, per la bonifica dell’area prossima a quella del ritrovamento. Attualmente sono ventidue i cani appartenenti alle UCA, prevalentemente labrador, pastori tedesco e belga malinois, caratterizzati da un olfatto straordinario, una spiccata attitudine alla ricerca e al gioco, che, grazie al continuo addestramento, sono capaci di maturare un legame indissolubile con il proprio conduttore