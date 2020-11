A Bosio la fibra ottica portata dallo Stato è arrivata ma, almeno per ora, non può essere collegata alle abitazioni. Il motivo di questa situazione paradossale è la lite tra il Comune e l’impresa che ha scavato lungo le strade del paese, compresa la provinciale, e che doveva riasfaltare a regola d’arte. Invece non è stato così. Per questo il Comune ha preteso garanzie da Open Fiber sui futuri lavori che permetteranno di allacciare la fibra alle abitazioni di chi farà richiesta di collegarsi.

Da giorni sui social molti cittadini protestano: in questo periodo di pandemia, sostengono in sintesi, una rete decente è vitale per le famiglie con figli, in particolare per coloro che devono seguir le lezioni da casa per via del lockdown ma anche per chi lavora in smart working. C’è chi ricorda di essere stato contattato da una società telefonica a livello nazionale, con la quale ha sottoscritto il pre contratto. Ulteriori verifiche da parte della società medesima hanno fatto emergere che il collegamento non può essere completato poiché “il Comune non dà il permesso di effettuare lavori sulla strada comunale”.