In ventitré puntano a diventare impiegato a tempo pieno e indeterminato a Carrega Ligure. In tanti hanno risposto al bando di concorso pubblicato dal Comune e scaduto il 7 febbraio scorso, che mette “in palio” l’unico posto di lavoro nell’ufficio di Carrega. Il Comune forse più impervio della Provincia, con un municipio a 950 metri di altitudine, risulta comunque ambìto, anche se non come un tempo, nonostante le difficoltà per raggiungerlo specie nella brutta stagione. Per questo, in passato, chi ha potuto se n’é andato alla prima occasione. Nel 2011 il vincitore del concorso era arrivato addirittura da Ocre, in Provincia dell’Aquila. Luca Speranza aveva ottenuto il posto da impiegato a tempo indeterminato ma aveva resistito solo due anni, preferendo poi trasferirsi a Barberino del Mugello, in Toscana.

I ventitré partecipanti provengono dal Novese o al massimo dal Nord Ovest. C’è anche la vincitrice del bando triennale di tre anni, fa, Carlotta Carraturo, di Novi Ligure: lo scorso anno, quando si era sposata, era stata sostituita in ufficio dal sindaco, Marco Guerrini. Stavolta, però, il numero delle domande è quasi dimezzato rispetto ai due ultimi concorsi. “E’ probabile – spiega il primo cittadino – che un freno sia rappresentato dalla regola che impone di rimanere in servizio nello stesso ente per un minimo di cinque anni, per evitare quello che è successo pochi anni fa propri qui a Carrega. In sostanza, il dipendente può andarsene solo se vince un concorso altrove ma non per mobilità”. Nelle prossime settimane si vedrà in quanti parteciperanno alla prova scritta che si terrà nel salone dell’Unione montana poiché a Carrega in municipio non c’è spazio.