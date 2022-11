Il Cartello parlante della fonte sulfurea di Voltaggio è il più cliccato tra tutti quelli finora installati nei Comuni aderenti al Distretto del Novese. In 4 mesi dalla prima installazione – scrive il Distretto – abbiamo superato quota 1000 utilizzi dei qr code e ad oggi il cartello che ha ricevuto più click risulta essere la fonte delle acquee sulfuree di Voltaggio con oltre 200 accessi al qr code”. Uno dei simboli di Voltaggio è quindi in cima alle preferenze dei turisti. “Naturalmente – sostengono ancora dal Distretto – mano mano che tutti i Comuni avranno i cartelli parlanti i dati saranno più precisi e permetteranno di fare proiezioni circa il flusso dei turisti individuali. Da segnalare, inoltre che, ogni contatto al qr code è una stima a ribasso sul numero di persone che hanno beneficiato della nostra app in quanto solitamente in un minigruppo (famiglia o amici) l’attivazione della guida tramite qr code avviene da parte di un solo cellulare ma il beneficio è per tutti i componenti.” Nei giorni scorsi altri due Comuni hanno festeggiato l’installazione dei cartelli parlanti, che fanno parte del progetto della APP VisitDN, una rete di segnaletica turistica interattiva con codici Qr-Code, per dare informazioni on demand a chiunque le richieda, un info point sempre attivo, 24 ore su 24,7 giorni su 7, disponibile in italiano e Inglese.

Giovedì c’è stata l’inaugurazione a Pasturana: alla presenza di tanti bambini sono stati attivati i cartelli parlanti in prossimità della pieve, della chiesa parrocchiale, della scalinata chiamata “U sè” e del pozzo comunale. “Ritengo che uno dei compiti dell’amministrazione pubblica sia anche quello di salvaguardare e promuovere i beni storici e ambientali esistenti nel territorio. Lo sposare il premiante invito proposto dal Distretto del Novese assolve in maniera adeguata questi impegni con il valore aggiunto del coinvolgimento della cittadinanza scolastica e più giovane”, dice Massimo Subbrero, sindaco di Pasturana. Infine, ieri, 12 settembre, è toccato a Tassarolo, dove il primo cartello è stato installato davanti alla chiesa di San Nicolao. Gli altri verranno installati presso il castello di Tassarolo, l’oratorio dell’Annunziata e presso la Rovere Verde, albero che ha circa 400 anni. Paolo Castellano, sindaco di Tassarolo, commenta: “Da diversi anni l’amministrazione Comunale, insieme a Pro Loco, Società operaia di Mutuo soccorso e alle attività economiche promuove la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. I “Cartelli Parlanti“ permetteranno ai visitatori e ai turisti di avere informazioni attraverso codici interattivi Qr-Code in ogni momento. Un’iniziativa di grande interesse per un piccolo paese come Tassarolo che non dispone di un ufficio di informazioni turistiche”