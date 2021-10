Chiuso il tratto ferroviario tra Arquata e Tortona a causa di un ordigno

AGGIORNAMENTO

Intorno alle 19.30 l’ordigno è stato disinnescato, pertanto la circolazione è ripreso regolarmente.

Ore 17.30

La circolazione ferroviaria sulla Linea Genova – Milano è sospesa, dalle ore 17.15 di oggi pomeriggio, tra le stazioni di Arquata Scrivia e Tortona per il ritrovamento di un ordigno bellico.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e i tecnici di RFI, in attesa degli artificieri.

Trenitalia si è attivata per predisporre un servizio bus sostitutivo tra Tortona e Arquata per le corse regionali.

In riprogrammazione i servizi Frecce e Intercity su percorso alternativo