L’assemblea dell’associazione Libarna Arteventi propone al Comune di Serravalle Scrivia di intitolare a Italo Rava il piazzale dell’area archeologica di Libarna. In questo modo il sodalizio vuole rendere omaggio a un serravallese che ha tanto ha fatto per far conoscere il sito d’origine romana. Rava, infatti, scomparso a gennaio a 78 anni, accanto alla sua professione di panificatore è stato per circa quindici anni presidente della pro loco di Serravalle e in quella veste aveva ottenuto proprio la costruzione del parcheggio lungo la strada provinciale. “Al suo impegno – scrive l’associazione in un post su Facebook – unitamente all’allora sindaco Raffaele Palamone e alla responsabile della Soprintendenza Silvana Finocchi, si deve, tra l’altro, la realizzazione del parcheggio (negli anni ’85 e ’86), che oggi, con opportuni interventi di riqualificazione, si ritiene giusto intitolare a ricordo della sua figura”.

“La proposta – concludono da Libarna Arteventi – è stata formalizzata all’amministrazione comunale per condividerne il principio ispiratore e le motivazioni, al fine di poter avviare il necessario iter amministrativo. Italo Rava, che è stato anche socio onorario di Libarna Arteventi, negli anni in cui è stato presidente della Pro Loco di Serravalle Scrivia si è sempre occupato, con grande impegno e passione, alla valorizzazione del sito archeologico, ottenendo importanti risultati”.