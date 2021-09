E’ Monsignor Guido Marini il nuovo Vescovo di Tortona

Nel maggio scorso Papa Francesco aveva nominato monsignor Vittorio Francesco Viola, segretario della Congregazione per il Culto divino, ma il vescovo di Tortona è rimasto alla guida della diocesi come amministratore apostolico fino a due giorni fa, quando è stato nominato il suo successore. Si tratta di monsignor Guido Marini, genovese, classe 1965. Già segretario particolare dei cardinali da Canestri a Bagnasco, ed è conosciuto nel mondo per la sua presenza al fianco di due Papi, Benedetto XVI e Francesco, durante le cerimonie vaticane e le visite papali. In un’intervista ha detto: “Ho servito Papa Benedetto per 5 anni e mezzo, Francesco per 8 e mezzo. Papi diversi ma complementari. Benedetto l’ho ammirato nel pensiero, nelle riflessioni, nella sua straordinaria umiltà che è grandissima. Francesco ha grande slancio nel cuore, vuole raggiungere tutti. Non lasciare indietro nessuno. Ricordo che durante una celebrazione in Vaticano mi disse di guardare alla mia sinistra un padre che portava sulle spalle un figlio e mi disse che così fa il Signore con noi. E questo indica chi è questo Papa”.

Il nuovo Vescovo, nel corso di un incontro pubblico ha confessato di conoscere poco la diocesi di Tortona: “Anche se sono genovese e quindi al confine – ha detto – ci sono andato da giovane sacerdote, un paio di volte da segretario del cardinale Canestri, che era stato vescovo a Tortona come sua prima diocesi. Nell’occasione ebbi modo di andare in cattedrale, incontrare qualche sacerdote. La mia azione pastorale si inserirà nel solco della bella tradizione di quella Chiesa”.

Monsignor Marini parla della sua famiglia di origine. “Mamma e papà sono in Paradiso, morti giovani. Ho una sorella sposata con due nipoti grandi. Ho vissuto parte della mia vita con un nonno materno. Siamo cresciuti nella Fede. Ricordo della mia famiglia la bellezza e la gioia di una grande unione e serenità”

Poi parlando di se stesso rivela di essere stato uno sportivo: “Le mie passioni, oltre allo sport praticato da giovane, con agonismo fino a 17 anni, (è stato campione regionale di fioretto), sono la montagna che amo molto e le letture in generale con particolare interesse alla letteratura”.

(Foto: Diocesi Tortona)