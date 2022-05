Ufficializzati a poco più di un mese dalle elezioni i nomi dei candidati sindaco e al Consiglio comunale delle due liste in competizione a Serravalle Scrivia. Salvo novità dell’ultima ora non dovrebbero infatti esserci altri candidati. A sfidare la maggioranza uscente sarà Luca Biagioni, 38 anni, avvocato, mediatore civile, commerciale e arbitro privato, candidato sindaco della lista civica “RinnoviAmo Serravalle”. Un progetto nato dalla proposta del consigliere di opposizione Walter Zerbo eletto cinque anni fa con Anna Massone, e da Cristiana Vacchina, insieme a Marianna Bagnasco e Silvia Collini, già candidate nel 2017, con cui, spiegano dalla lista, “in questi cinque anni si è creata una forte collaborazione, si sono fatte tante riflessioni e si è capito che per amministrare bene un paese come Serravalle bisogna essere prima di tutto persone e mettere da parte gli interessi delle singole forze politiche e dei singoli candidati per rimboccarsi le maniche

e impegnarsi con moralità, trasparenza e concretezza per far tornare Serravalle una cittadina sicura, pulita, vivibile, fruibile e attrattiva per i suoi abitanti, per i visitatori e per le generazioni future”. A lavorare per questo progetto, cittadini serravallesi come Gianbattistina Romagnollo, collaboratrice di studio medico; Maurizio Gemme, pensionato ex Quality & Technical Manager Italy alla Michelin; Armando Pallavicini, progettista di nuovi impianti alla Solvey e Giuseppe Sciuto, luogotenente dei Carabinieri in pensione. Per la maggioranza uscente il candidato sindaco è Gianfranco Pinzone, 74 anni, ex veterinario di Albenga e già alla guida della società comunale Serravalle Servizi, poi sciolta.

La sua lista, “La forza del buonsenso”, vede innanzitutto in squadra il sindaco uscente, Alberto Carbone, già primo cittadino per due volte consecutive e in passato già vicesindaco, incarico che si dovrebbero ricoprire in caso di vittoria. Confermati anche gli assessori uscenti Antonino Bailo e Marina Carrega e la consigliera Daniela Zino, tutti nuovi gli altri nomi: Doselì Ferrando, agente di affari in mediazione; Sergio Marchesotti, pensionato Italsider; Arianna Borgoglio, giornalista; Letizia Simoni, educatrice presso la Rsa d Stazzano; Ivana Denegri, pensionata ex bancaria. Non farà parte della lista l’attuale vicesindaco Giulia Marchioni: il suo nome era stato annunciato da Carbone per la candidatura a sindaco nei mesi scorsi durante un evento pubblico: la legale serravallese ha poi rinunciato, anche alla candidatura al Consiglio comunale. Lascia anche l’assessore Claudio Barbieri.