“Gavi sotto il Forte”: si cena con ravioli, risotto al Gavi e amaretti.

Due serate all’insegna dell’enogastronomia sabato 6 e domenica 7 agosto a Gavi con la nuova edizione di “Gavi sotto il Forte”. Sotto la fortezza illuminata, dalle 19 in poi, si potrà cenare, senza alcuna prenotazione, in piazza Dante a base di risotto al Gavi, acciughe fritte, ravioli di Gavi e amaretti, accompagnati dal vino Gavi docg. I negozi saranno aperti in entrambe le serate proponendo lo “sbarasso”. Organizzano la pro loco, la Polisportiva Gaviese e il Comune.