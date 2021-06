Non si prendono cura solo delle persone ma anche dell’ambiente. Da settimane i giovani della Croce Rossa di Gavi svolgono attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, per aiutare la popolazione ad affrontare la novità della raccolta porta a porta puntuale. Gavi è infatti l’ultimo paese del Novese ad attivare il servizio. Nelle frazioni il porta a porta è già iniziato e sono stati eliminati i bidoni stradali dove troppe persone abbandonavano rifiuti creando vere e proprie discariche abusive. La campagna della Croce rossa, iniziata sui social attraverso i profili ufficiali Instagram e Facebook, prosegue in questi giorni con incontri dedicati agli studenti delle scuole primarie.

Il Gruppo Giovani Cri Gavi sta infatti incontrando le classi delle scuole elementari del comprensorio e, con attività a loro dedicate, si adopera illustrando come differenziare i rifiuti e perché è importante farlo. A supporto della campagna di informazione, spiegano dalla Croce rossa di Gavi, “per diffondere ancora più l’attenzione a una corretta raccolta dei rifiuti, grazie al supporto di Gestione Ambiente e in accordo con l’amministrazione comunale, sono in programma anche “passeggiate ecologiche” durante le quali raccogliere i rifiuti lungo i sentieri del nostro territorio, spesso considerati “discariche alternative” da chi, impunemente, ne fa oggetto di degrado, deturpando il nostro territorio, unico anche per biodiversità”.