Apertura eccezionale per il Forte di Gavi il 2 giugno. In occasione della Festa della Repubblica, la stupenda fortezza della Val Lemme sarà visitabile come molti castelli e musei gestiti dalla Direzione regionale Musei Piemonte. Il Forte sarà aperto ogni ora dalle 9,30 alle 17,30. Sarà chiuso il giorno dopo, 3 giugno. Per i turisti che arriveranno a Gavi sarà l’occasione anche per pranzare o cenare nei ristoranti di via Mameli, chiusa al traffico, alla sera fino alle 23, in un centro storico millenario. Si potrà così ammirare l’illuminazione artistica del Forte. Martedì in Piemonte saranno visitabili anche Palazzo Carignano e Villa della Regina a Torino;

il Castello di Moncalieri, il Complesso museale del Castello di Agliè, il Complesso museale del Castello di Racconigi e il Castello di Serralunga d’Alba. La Direzione regionale Musei Piemonte fa sapere che la fortezza resterà aperta anche il 24 giugno, Festa di San Giovanni santo patrono della città di Torino, dalle 8,30 alle 16,30. Quel giorno si potranno visitare anche Palazzo Carignano e Villa della Regina e il Castello di Moncalieri, oltre al Complesso museale del Castello di Racconigi. L’ingresso nelle sedi museali è possibile solo su prenotazione per il rispetto delle norme anti covid. Tutte le info su orari, biglietti e prenotazioni sono disponibili sul sito web http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/