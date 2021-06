Proseguono le iniziative legate al progetto del Cammino di San Michele, con un programma di iniziative anche sul territorio tortonese.

Il programma comprende infatti anche la camminata di venerdì 25 giugno, da Tortona a Volpedo con partenza alle 8,30 dalla chiesa di San Michele in via Emilia, attraversamento di Viguzzolo con visita alla Pieve e sosta caffè, passaggio a Monleale e arrivo a Volpedo con visita alla la Pieve di San Pietro dove si trova il San Michele simbolo del cammino e al museo del pittore Pellizza. Nel pomeriggio rientro in agriturismo per cena e pernottamento alla Tenuta Terensano.