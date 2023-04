Il tema del bullismo sul palco del Marenco.  

Si intitola “Il Nodo”, lo spettacolo di Johnna Adams interpretato da Ambra Angiolini e Arianna Scommegna che chiude, questa sera, mercoledì 19 aprile, la seconda stagione teatrale del Marenco.

Le due protagoniste interpretano il ruolo di due donne forti, una madre e un’insegnante alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza. Un intenso confronto che parla di bullismo e di rapporti genitori-figli.

All’ora di ricevimento di un’insegnante di prima media, si presenta la madre di un suo allievo che è stato sospeso ed è tornato a casa pieno di lividi. È una vittima del bullismo o è lui stesso un molestatore? L’unico obbiettivo del difficile dialogo è sciogliere il nodo e cercare la verità. Un confronto durissimo tra due donne, che potrà dare un senso al loro dolore, allo smarrimento e al reciproco, soffocante, senso di colpa. “Il nodo – afferma Serena Sinigaglia – non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo, il che, comunque, basterebbe a renderlo assolutamente attuale e necessario, è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano. Osa porsi domande assolute come accade nelle tragedie greche, cerca le cause e non gli effetti. Ed è questo aspetto ad attrarmi di più”.

La stagione è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo si avvia alla conclusione con l’ultimo spettacolo.

Per info e approfondimenti: [email protected] – www.teatroromualdomarenco.it

ph: Azzurra Primavera