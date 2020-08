Domani, primo settembre, alle 21, nel Museo dei Campionissimi è in programma la seduta del Consiglio comunale dove sarà in discussione il bilancio di previsione 2020 insieme all’aumento dell’Imu per le case a canone concordato dal 5,6 al 7,6 per mille. La precedente seduta del 20 agosto era stata sciolta dal presidente dell’assemblea, Oscar Poletto poiché gli atti erano stati consegnati in ritardo alle opposizioni. Decisione che aveva scatenato tensioni nella maggioranza tra Lega e Fi, il partito di Poletto, contrario all’aumento dell’Imu. Tensioni che sono presenti però anche all’interno della stessa Lega, come dimostra quanto avvenuto dopo la seduta della Commissione Bilancio di venerdì. In quella sede il Carroccio ha ribadito di voler mantenere l’incremento dell’imposta ma annunciando di voler destinare i 163 mila euro di gettito a favore dei commercianti danneggiati dal coronavirus e dei proprietari dei negozi. Una scelta non gradita al capogruppo in Consiglio comunale, Marco Bertoli, il quale non è ufficialmente intervenuto durante la seduta ma si è lasciato andare ad alcuni commenti negativi sull’operato dei suoi colleghi di partito.

Le opposizioni Pd e Stelle hanno dato battaglia e Bertoli dice: “Mi limito a dire che la valutazione dell’emendamento delle opposizioni che chiedeva di non aumentare l’Imu, annunciata dal sottoscritto nella precedente seduta della Commissione Bilancio, non c’è stata. Il consigliere Giacomo Perocchio ha presentato da solo l’ultima proposta discussa venerdì”. Nel centrodestra che governa Novi siete tutti d’accordo con l’ultimo emendamento oppure no? “Cercherò di fare in modo che tutti lo votino, anche Forza Italia. Anche perché sarebbe bene che la maggioranza votasse compatta il bilancio in discussione martedì in Consiglio comunale”. Secondo Bertoli, la soluzione migliore sarebbe stata accogliere la proposta delle opposizioni di eliminare l’aumento per poi “vedere se avessero votato contro il bilancio con questa loro proposta al suo interno”. In realtà, il voto sull’Imu sarà una delibera a parte ma è evidente che nel centrodestra le tensioni sono notevoli. “Una maggioranza – conclude Bertoli – se è forte deve saper anche aprirsi alle opposizioni e non chiudersi a riccio, denotando debolezza”. Forza Italia deciderà oggi, alle 18, quale posizione tenere in Consiglio comunale.