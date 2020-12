Una lupa investita a Bosio, al confine con Parodi Ligure. Ne da notizia l’ente di gestione delle Aree Protette Appennino Piemontese. Venerdì 11 dicembre, intorno alle 12,30, il personale dell’ente è stato informato del ritrovamento di un lupo morto a bordo strada in località Campolungo, poco prima dell’Abbazia di San Remigio, tra Bosio e Parodi Ligure. Intervenuti sul posto, hanno constatato che si trattava di una giovane femmina in dispersione. L’animale è stato probabilmente investito da un’auto e trascinato per una quarantina di metri sull’asfalto: presentava molte lesioni sul corpo, con fratture alle ossa degli arti e del cranio. La carcassa sarà inviata alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino per l’esame autoptico, che permetterà di avere ulteriori informazioni sull’animale e sulle cause della morte.