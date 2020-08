Mentre stamattina, 30 agosto, ha ricominciato a piovere, inizia la conta dei danni tra Val Lemme, Valle Scrivia e Val Borbera per il maltempo di ieri. In circa tre ore sono caduti più di 200 millimetri di pioggia, scatenando una piena improvvisa del Lemme che non si vedeva da decenni. A Gavi è stato infatti allagato il campo sportivo di via Voltaggio, e solo in parte lo stadio “Pedemonte”. Non succedeva da più di trent’anni. I danni maggiori si registrano a Carrosio: devastato il campo sportivo “Ivano Traverso” con recinzioni abbattute, spogliatoi invasi dall’acqua, fango e legname su prato. Ora per il Carrosio Calcio e i ragazzi delle squadre giovanili inizia la difficile opera di ricostruzione. Problemi anche all’acquedotto del paese: è stata infatti danneggiata una pompa dell’acquedotto del Rollino. Molta paura a Voltaggio per la piena concomitante del Lemme e del Morsone. Danni soprattutto nelle valli Barca e Carbonasca per una serie di frane. “Da Radio 24 GR delle 17 di ieri – dice il sindaco, Giuseppe Benasso – la notizia che a Fraconalto in tre ore sono piovuti 224 millimetri d’acqua.

A Voltaggio il Comune ha chiamato la Protezione Civile di Alessandria, che ha fatto contattare il Comune stesso dai Vigili del Fuoco e, attraverso la Protezione Civile di Bosio, dai Tecnici della Regione. Sono giunte due pattuglie che hanno monitorato la SP160 fino al Passo della Bocchetta, la SP163 della Castagnola e la SP Voltaggio Eremiti, liberando quest’ultima da piante e anche da un grosso masso. Su segnalazione di una di queste pattuglie il Comune ha chiesto alla Provincia il posizionamento di cartelli di “strada sdrucciolevole” sulla SP160 tra Molini e il Passo della Bocchetta e sulla SP degli Eremiti in corrispondenza del primo ponte per chi proviene da Voltaggio”. A Borghetto Borbera allagato il centro abitato non per la piena del Borbera, distante dalle case, ma per i fossi incapaci di contenere l’acqua. Il sindaco, Enrico Bussalino, annuncia un’ordinanza per imporre ai proprietari dei terreni agricoli la pulizia di questi fossi, in attesa che la Provincia faccia altrettanto per le strade provinciali.

Fra i più colpiti c’è il territorio di Arquata Scrivia: per ore è rimasto chiuso il sottopasso della A7 lungo la provinciale 144 per Grondona, e sulla stessa strada è caduta una frana che si è portata via parte della carreggiata. Fiumi d’acqua in centro ad Arquata, in particolare in piazza San Rocco e via Libarna, e a Vocemola, a causa della A7. Problemi sulla strada per Sottovalle con l’allargamento della frana che nel 2019 ha interessato l’acquedotto alternativo costruito dal Cociv. A Rigoroso un palo dell’elettrificazione delle ferrovie è a rischio.