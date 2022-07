Novi Musica. Un concerto a Bosco Marengo in ricordo di San Pio V

Nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di San Pio V, a Bosco Marengo, si terrà sabato 23 luglio, alle 20.30, nel Complesso Monumentale di Santa Croce il concerto della Fanfara del Comando 1° Regione Aerea con la partecipazione straordinaria della Civica Orchestra dei Fiati di Milano.

Tra i brani in programma, musiche di Ennio Morricone e Romualdo Marenco e il poema sinfonico del compositore valenciano Fernando Ferrer Martínez, in arte Ferran Ferrer , descritto dallo stesso autore come “poema medieval”. Inoltre, sarà eseguita la prima assoluta dell’opera “Concert in Blu” del compositore spagnolo David Cuevas, vincitore del 1° Concorso Internazionale di composizione NoviMusica. Cuevas sarà presente alla serata e ritirerà l’ambito premio; a consegnarlo sarà María Jesús García Miguel, Console Onoraria di Spagna a Torino, in rappresentanza dell’Ambasciata spagnola.

Il concerto sarà diretto dal Maestro 1° Luogotenente Orchestrale Antonio Macciomei.

Gli allestimenti scenografici, curati da Davide Sannia, utilizzeranno anche opere d’arte di artisti del territorio. Tra questi lo scultore Gianni Noli, che sarà presente con una scultura dedicata all’Aria, un’anteprima della mostra “Aria e Pensiero”, mostra che si articolerà in 13 opere.

La Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea è stata costituita nel 1984 per presenziare alle cerimonie di Forza Armata e alla presenza delle più Alte Cariche dello Stato. E’ composta da personale in Servizio Permanente del Ruolo Sergenti e Volontari in ferma Prefissata provenienti dai Conservatori italiani. Per le attività sociali e benefiche svolte sul territorio, la Fanfara è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro, il massimo riconoscimento tributato dal Comune di Milano.

Per quanto riguarda la Civica Orchestra di Fiati di Milano, secondo fonti storiche nasce nel 1859 come Corpo di Musica della Guardia Nazionale con vocazione istituzionale. L’Orchestra è tutt’ora impegnata in ricorrenze civili e religiose della città di Milano. Dal 1991 la sede dell’Orchestra è la Palazzina Liberty, lo storico edificio di Largo Marinai d’Italia, intitolato a Dario Fo e Franca Rame. Numerose, e di grande prestigio, nazionale e internazionale, le figure artistiche che l’hanno diretta e con le quali ha collaborato.

L’evento è realizzato dall’Associazione Novi Musica e Cultura con L’Associazione Karkadè, in collaborazione con il Comune di Bosco Marengo.

L’ingresso è gratuito con posti numerati su prenotazione: WhatsApp 3805826986 – mail [email protected]