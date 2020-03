Ospedale di Tortona: ecco quali sono le prestazioni offerte, oltre il Covid hospital

TORTONA – Si sta riorganizzando progressivamente l’attività dell’ospedale SS Antonio e Margherita, dopo che la Regione Piemonte lo ha destinato ad essere il primo COVID HOSPITAL piemontese, cioè presidio per il ricovero di soli pazienti affetti da coronavirus. I posti letto sono ripartiti tra Rianimazione -10 cui si aggiungeranno altri 2, 20 di terapia intensiva, 21 letti a bassa intensità di cura per i pazienti meno gravi nei locali della ex Ortopedia, 39 posti tra Medicina 1 e Medicina 2, e 19 saranno resi disponibili nel reparto di riabilitazione.

Chi è attualmente ricoverato, affetto da Covid 19, non può ricevere visite dai parenti ma può ricevere indumenti e quanto necessario durante la degenza attraverso la consegna dei pacchi in apposite postazioni al Punto Informativo – URP aperto nei locali ex laboratorio analisi, di fianco all’ingresso carraio, nella fascia oraria 12.00 – 15.00.

Ma oltre all’attività di ricovero, in ospedale funzionano alcuni dei servizi sanitari ambulatoriali, anche se con limitazioni.

Prestazioni ambulatoriali

Le prestazioni ambulatoriali (visite e diagnostica come radiografie, ecografie, ecc.) prenotate con indicazione di priorità di classe D “differibile” e P “programmabile” sono sospese, mentre quelle di classe U “urgente” e B “breve” sono garantite ma con modalità di accesso diverse a seconda del tipo di esame. Chi avesse prenotazioni in classe D e P non deve presentarsi in ambulatorio, e tutti i prenotati saranno contattati telefonicamente dal personale ASL.

Radiologia

Il servizio di diagnostica radiologica è attualmente attivo solo per i ricoverati presso il COVID HOSPITAL. Non si effettuano altre attività. Tutte le prestazioni ambulatoriali di classe “U” e “B” vengono dirottate sull’ospedale di Novi Ligure.

Interventi chirurgici

Gli interventi chirurgici su pazienti oncologici (mammella, colon e retto) continuano, con l’equipe di Tortona diretta dal dottor Luca Lenti, nelle sale operatorie dell’ospedale di Novi Ligure.

Ambulatorio di Chirurgia

Dal 16/03/20 sarà attivo un ambulatorio di visite chirurgiche, le prestazioni erogate sono “prima visita chirurgica” e “prima visita chirurgia seno”, per le pazienti della BREAST UNIT. A questo ambulatorio possono accedere esclusivamente pazienti oncologici o con sospetto, ed è possibile prenotare solo le impegnative che riportano come classe di priorità U e B. L’ambulatorio sarà aperto il martedì e prevedrà l’accesso dall’entrata carraia ai soli pazienti prenotati, identificati dal personale di vigilanza.

Day Hospital Oncologico

Le chemioterapie vengono effettuate regolarmente. Si effettuano solo visite CAS e rivalutazioni. I follow up vengono gestiti telefonicamente. L’accesso deve essere effettuato dalla vecchia portineria in piazza Cavallotti, ed è consentito ai soli pazienti, senza accompagnatori, già precedentemente contattati dal personale di reparto ed identificati dal personale di vigilanza.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 0131 865604 – 0131865603 – 0131865440 – 0131865279.

Centro Trasfusionale

Il centro trasfusionale dell’Ospedale di Tortona effettua trasfusioni, salassi, visite trasfusionali e visite del centro emostasi e trombosi su prescrizione con classe di priorità “U” e “B”. L’orario è quello normale, 10.30 – 15.00 da lunedì a venerdì.

Per informazioni si può contattare il numero: 0131 865327 e il 3383491246. L’accesso deve essere effettuato da via Sada con pass per chi è già registrato, impegnativa classe “U” e “B”, prescrizione rossa del centro trasfusionale

Servizio Dialisi

Il servizio di dialisi non si è mai interrotto dall’inizio dell’emergenza. I pazienti esterni, senza sintomi arrivano dal domicilio con l’ambulanza. Da subito i pazienti sintomatici (tosse e/o febbre) sono stati ricoverati, isolati e sottoposti a tampone. I pazienti positivi vengono dializzati a parte (inizialmente in turno notturno, ora pomeridiano), in turno dedicato, con personale dedicato e sanificazione immediatamente successiva.

Tutte le visite sono sospese tranne quelle con classe di priorità “U” e “B”. I nefrologi sono disponibili al confronto telefonico con i medici di famiglia sulle problematiche dei singoli pazienti in carico.

Servizio di farmacia

Il servizio di farmacia per la distribuzione diretta di farmaci esclusivi è funzionante nel normale orario (9.00-13.00, da lunedì a venerdì) con alcune restrizioni all’accesso. Si accede da via Sada, possibilmente con piano di terapia (se non se ne è in possesso è possibile far contattare il personale di farmacia). E’ consentito l’accesso ad un unico utente alla volta e va mantenuta una distanza di almeno 1 metro dall’operatore. Per informazioni si può telefonare al numero 0131865507.

Riabilitazione

Le visite presso l’ambulatorio di Riabilitazione sono sospese, tranne quelle con classe di priorità “B” per post-acuti, che si possono effettuare in tutte le altre sedi dell’ASL AL. Altre prestazioni ambulatoriali vengono erogate presso la sede del distretto in via Milazzo.

Esami e prestazioni attive presso il Distretto di Tortona in via Milazzo

Terapia Anticoagulante Orale

Al Distretto di Tortona (piano terra) si effettuano gli esami ematochimici (ospedalieri)-TAO dalle ore 08.00 alle ore 10.30 dal lunedì al venerdì con ritiro referti dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 15.00.

Referti radiologici e holter

I referti radiologici e gli holter si ritirano al piano terra del distretto tutti i giorni dalle 11.00 alle 15.00

Ambulatorio infermieristico e vulnologia

Al distretto è regolarmente in funzione l’ambulatorio infermieristico, il servizio vaccinazioni e tutte le prestazioni prenotate di classe “U” e di classe “B”, oltre all’esecuzione dei prelievi di sangue.

Lavorano anche l’ambulatorio infermieristico di vulnologia e quello medico vulnologico il lunedi (8.00-13.00), il mercoledì (8.00-16.30) e il giovedì (8.00- 16.30)

E’ sospesa l’attività di Medicina sportiva e di screening



Rilascio/rinnovo patenti

Sono aperte le prenotazioni per le visite di rilascio o rinnovo della patente di guida, con orari invariati.

Servizi Amministrativi Distretto di Tortona

La segreteria della Direzione di Distretto è contattabile per informazioni al numero tel. 0131 865215 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 – 12,00.

Ufficio Assistenza Protesica

Orario di apertura: lunedì e giovedì ore 8,30 – 10,30 per protesi ed ausili, martedì 8,30 – 10,30 per stomie, cateteri ed alimenti aproteici, le cui richieste potranno essere inoltrate anche telefonicamente e successivamente inviate via mail alle farmacie indicate.

Per informazioni tel. 0131 865692 – 0131 865495 – 0131865843 oppure inviare mail a: [email protected]

Sportello Unico

L’attività di front-office è temporaneamente sospesa. Per informazioni tel. 0131 865841 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30 oppure inviare una mail a: [email protected]

Le visite di valutazione delle commissioni U.V.G. e U.M.V.D. sono sospese fino al 03.04.2020.

Ufficio Assistenza Integrativa

Il ritiro dei materiali ordinati è possibile previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel. 0131 865860). Per la trasmissione dei piani terapeutici si raccomanda di utilizzare la mail: [email protected] così come per ordini di materiali.

Casa della Salute di Castelnuovo

Presso la Casa della Salute di Castelnuovo sono garantiti gli esami ematochimici cosi come negli ambulatori periferici ad essa afferente, l’ambulatorio infermieristico e tutte le prestazioni di classe “U” e “B”.

L’Ambulatorio medico vulnologico sarà operativo il lunedì dalle 14.00 alle 17.00. Sono sospese le spirometrie e lo screening sulle feci. Continua normalmente l’attività vaccinale.