L’appuntamento è per domani, 23 dicembre, nell’atrio del municipio, dove alle 17,30 sarà nuovamente esposto al pubblico il plastico di Gavi realizzato una decina di anni fa da Rosa Repetto. Un’opera costituita da un grande numero di casette costruite una per una dall’artista, oggi ottantenne, in legno massiccio. Lo spunto era arrivato dalla richiesta di creare un presepe ispirato al paese di Gavi. L’opera è stata quindi utilizzata per qualche anno nella parrocchia di San Giacomo Maggiore in occasione del Natale ma poi è stata dimenticata anche per le difficoltà nell’assemblarla. L’amministrazione comunale di recente ha deciso di recuperare questo grande modellino del paese, che è stato sottoposto a un restauro durato circa due mesi, anche perché era stato attaccato dai tarli. Sono state inoltre aggiunte anche numerose casette e spazi come piazza Dante e i giardini. Gavi è stata così riprodotta con il suo simbolo, il Forte, che domina il paese.