Il Lions club Gavi e colline del Gavi vuole aprire un ambulatorio medico solidale a Gavi. Il progetto, nelle intenzioni dell’associazione guidata dall’avvocato Teresa Mantero, vuole andare incontro alle persone in difficoltà economica e dovrebbe essere operativo a luglio del prossimo anno. A eseguire le visite specialistiche saranno i medici soci del club e saranno coinvolti anche i medici di base. Il progetto punta anche a dare una mano alle famiglie nell’acquisto dei farmaci. L’obiettivo è installare un prefabbricato vicino alla sede della Cri di Gavi, in via Bosio. Il Lions Club di Gavi e la Croce Rossa per altro collaborano da anni in tante iniziative. Il 12 e 13 dicembre partirà la raccolta fondi per quello che tecnicamente viene chiamato l’Hub Lions medico solidale con la cena a base di bagna cauda in programma nella Saoms di Capriata d’Orba (per prenotarsi scrivere su what’s app al numero 375-6297202). Il club sta anche cercando il supporto della sua organizzazione.