Rifiuti di ogni genere nel rio Chinasso, a Gavi, ai margini della strada 168 per Parodi Ligure. Dopo le prime curve della provinciale da Gavi verso Nebbioli, seguendo per pochi metri un percorso sterrato si notano ingenti quantità di spazzatura gettati nel greto del corso d’acqua: una vera discarica abusiva con sacchi neri chiusi, calcinacci, mobili, serramenti, pezzi di elettrodomestici, e poi teloni di plastica, cartoni e altro. Il rio, con tutta evidenza, è utilizzato da tempo da chi preferisce inquinare anziché utilizzare le isole ecologiche dei paesi vicini e il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti, entrambi gratuiti. Il caso in questione è stato segnalato al Comune dai carabinieri forestali. La speranza è che qualcuno degli inquinatori venga individuato.