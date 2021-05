A Gavi via Mameli torna pedonale ma stavolta per molte più ore e giorni della settimana. L’amministrazione comunale ha infatti deciso, attraverso un’ordinanza, lo stop al traffico dalle 12 alle 14,30 e dalle 19 alle 22 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 22 del sabato e dalle 10 alle 22 della domenica. Il provvedimento è già in vigore ed è stato emanato anche per andare incontro alle esigenze dei ristoratori, che necessitano di spazi lungo la via poiché la loro attività può avvenire solo all’aperto a causa dell’emergenza Covid. Senza dimenticare la sicurezza dei pedoni, perennemente a rischio soprattutto con i mezzi pesanti. Mentre lo scorso anno l’ordinanza prevedeva la chiusura il giovedì e il venerdì sera e poi nel fine settimana, stavolta lo stop ad auto e camion è prolungato.

Un successo per chi, due anni fa, aveva organizzato la petizione su via Mameli, sottoscritta da oltre 500 persone, presentata in Comune ma che sarebbe rimasta molto probabilmente lettere morta senza il cambio di amministrazione. Su Fb, Matteo Gandetto, uno dei promotori della petizione, ha scritto: “Il 3 giugno del 2019 abbiamo iniziato la raccolta firme per la regolamentazione al traffico di via Mameli. Tantissimi cittadini hanno firmato (più di 500) e tanti enti e associazioni hanno appoggiato l’iniziativa. Ora a quasi due anni di distanza, un’ordinanza storica (21/2021) per la nostra cittadina ha cambiato la vita nella nostra arteria principale, riprendendo parte di quello che era stato scritto nella petizione, anzi aumentando a tutte le sere e a tutte le pause pranzo la chiusura al traffico. GRAZIE all’Amministrazione Comunale di #Gavi per avere reso realtà questo sogno”.