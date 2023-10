A Gavi atmosfere western con il Festival Lavagnino.

La Tenuta La Giustiniana di Gavi ospiterà sabato 14 ottobre, alle 21, la terza serata del Festival Lavagnino dal titolo “Il western nel cinema”.

Protagonisti saranno i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria che eseguiranno oltre alle famosissime musiche di Ennio Morricone, una Suite composta da diverse pellicole western scritte dallo stesso Lavagnino: “Johnny West il mancino”, “Sapevano solo uccidere”, “L’uomo con la pistola d’oro”, “5000 Dollari sull’asso”.

Per ricreare le tipiche sonorità western, i musicisti suoneranno percussioni, strumenti a fiato, quali il corno, la tromba e il banjo-

Nel corso della serata sarà conferito il premio “Lavagnino Giornalismo, Cinema, radio, Tv” 2023, a Daniela “Baba” Richerme, critico cinematografico, inviato speciale Giornale Radio Rai. Vedova dell’attore Giuliano Gemma, interprete di tanti film western, Baba Richerme, è nata a Torino e vive a Roma dal 1988.

Laureata in Lettere Moderne, Discipline Artistiche all’Università di Torino, in Storia del Teatro, ha conseguito il Corso quadriennale in Storia del Cinema con il professor Gianni Rondolino. Giornalista professionista, è in Rai dall’88, dove dal ’94, è una delle “Voci” del Giornale Radio e di RadioUno con, dal ‘99, la qualifica di Inviato Speciale di Cultura e Spettacolo. Da anni firma servizi, corrispondenze, rubriche, speciali, interviste con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo per i tre GR Rai e programmi d RadioUno, seguendo i maggiori avvenimenti e i Festival internazionali di Cinema. E’ tra i conduttori del Settimanale di RadioUno “Prima Fila”. In Tv su Raitre ha lavorato con Umberto Broccoli e Claudio Ferretti nel programma “L’Una italiana”, è stata tra i conduttori dello storico programma di RadioUno “Il Baco del Millennio”, è stata giurato nella sezione “Un Certain Regard” al Festival di Cannes, è giurato dei David di Donatello e del Festival di Doppiaggio “Voci nell’ombra” ideato da Claudio G.Fava. Per più mandati ha fatto parte del Direttivo del Sindacato Giornalisti Cinematografici. Dal 20l4 ha animato, presentando e facendo letture interpretative “Le Nuove Petites Soirées” di Elda Caliari del Circolo della Stampa di Torino. Dal 2014 con la pianista Cristina Leone ha firmato vari Recital di propri testi: “Le musiche e le parole del cuore” in cui porta in scena “Lettere mai scritte”, nel 2017 “Pas de Regret. L’ultima ora di Coco” testo dedicato a Coco Chanel, accolto da grande successo ovunque, nel 2018 “Colette, una vita appassionata” dedicata alla celebre scrittrice francese, nel 2022 “Donne leggendarie sulle onde del Mito”, nel 2023 “Ricordando Maria Luisa Spaziani”, dedicato alla grande poetessa e scrittrice.

La serata è presentata da Luciano Tirelli.

L’ingresso è un’offerta a favore di un service territoriale del Rotary Club Gavi Libarna, in particolare del piccolo Cottolengo di Tortona.

Prenotazioni: [email protected]