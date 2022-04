Il 7 aprile sono stati abbandonati molti rifiuti speciali, tra cui pneumatici e inerti, e molti rifiuti urbani (anche sedie, cassette) in strada del Fossato nel Comune di Novi Ligure. Il trasgressore è stato identificato grazie ai controlli sul territorio e all’ispezione dei rifiuti abbandonati: all’interno di una borsa 24 ore sono stati trovati documenti a lui intestati. L’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, ha sanzionato il responsabile con una multa di 600 euro e lo ha invitato a intervenire con un’adeguata pulizia dell’area per la risoluzione del problema. Per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312, app Junker.