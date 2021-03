Addio a Mario Barile “Marietto”, il re dei ravioli di Gavi

Non solo Gavi ma tutto il Novese perdono un riferimento nel mondo della ristorazione. E’ infatti mancato Mario Barile, per tutti Marietto, per decenni titolare dell’omonimo ristorante di Rovereto. La notizia è stata diffusa dal profilo Facebook dell’azienda “Ravioli del Marietto”, che ha ereditato la sua produzione di ravioli.

Marietto aveva 87 anni e aveva aperto il suo locale nel 1966 da allora sono stati tantissimi coloro che hanno apprezzato la sua cucina. Poi, negli anni più recenti aveva iniziato la produzione artigianale di ravioli, poi ceduta come il ristorante. Oggi i sacchetti con il marchio “Ravioli del Marietto” sono i vendita nei supermercati e in tanti locali, anche a Torino e Genova e in tante altre città. I funerali si sono svolti ieri, sabato 13 marzo.