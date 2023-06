Al Teatro Marenco il concerto dell’Orchestra sinfonica JuniorClassica di Alessandria

Tanti giovani artisti si esibiranno questa sera mercoledì 28 giugno alle ore 21 sul palco del Teatro Marenco.

Sono i musicisti dell’Orchestra JuniorClassica di Alessandria, i coristi dell’Ensemble VivAlcoro diretto da Monica Elias e gli allievi del corso di direzione d’orchestra del M° Paolo Ferrara, che si esibiranno per la prima volta, eseguendo brani di L.V. Beethoven e W.A. Mozart.

JuniorClassica è una formazione cameristico-sinfonica, giovane emanazione dell’Orchestra Classica di Alessandria, nata nel 2007 con lo scopo di incoraggiare i giovani provenienti da Scuole di musica e Conservatori del Piemonte, alla disciplina sinfonica. La JuniorClassica ha già al suo attivo un tour sperimentale (in collaborazione con ASL-AL) costituito da una serie di concerti presso le diverse sedi ospedaliere della provincia. Ha collaborato con LILT con il progetto “L’estro armonico…della prevenzione”, strategia educativa finalizzata, in ambito adolescenziale, alla promozione della salute e alla prevenzione dei comportamenti a rischio, da cui è stato prodotto un DVD a cura della sede nazionale della Lilt. Presso il Centro Congressi di Milano “Expo 2015”, alcuni componenti si sono esibiti davanti all’ambasciatore del Burkina Faso, nell’ambito della conferenza “Acqua per la vita” a cura dei Lions.

Ensemble VivAlcoro, nasce inel 2008, sotto la guida del Direttore Monica Elias, come “Laboratorio corale” nell’ambito della Scuola di Musica per Adulti del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. Ha partecipato a diversi concerti (“Mozart Nacht und Tag” di Torino, Giornate di Primavera organizzate dalla Sezione di Alessandria del F.A.I., Festival “Lago Cromatico” sul Lago Maggiore e Festival Internazionale dei Cori della Alta Val Pusteria).

Per info: [email protected]