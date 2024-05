Novi Musica Festival. Il Teatro Marenco ospita il “Gala delle Rose”.

Dopo il concerto del pianista Tommaso Ridolfi, che si è svolto alla Basilica della Maddalena, prosegue il Novi Musica Festival, l’evento ideato dall’Associazione Novi Musica e Cultura e, realizzato in collaborazione con la Fondazione del Teatro Romualdo Marenco.

Il secondo appuntamento della quarta edizione del Festival è al Teatro Romualdo Marenco venerdì, 24 maggio alle 21, con il Gala delle Rose. Ad esibirsi sarà l’Excelsior Musica Ensemble, formato da professori dell’Orchestra Nazionale della Rai, sotto la direzione del Maestro Maurizio Billi. Sul palco tre solisti internazionali: la chitarrista Carlotta Dalia, l’oboista Carlo Romano e il violinista Giuseppe Gibboni (Vincitore nel 2021 del premio Paganini). Al termine dell’esibizione sarà offerta una rosa a tutte le signore in sala.

Per la prossima tappa del Festival si dovrà attendere il 31 agosto quando, in Piazza Dellepiane si terrà il Concerto di Esecuzione della Filarmonica Luporini diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri, durante il quale saranno suonate in prima assoluta le composizioni vincitrici del Concorso Internazionale Novi Musica, erede del Concorso Marenco.

Non è ancora stata resa nota la location del concerto “fuori porta” ma di certo si sa che ad eseguirlo sarà il Quintetto Di Fiati formato da Carlo Romano all’ Oboe, Luca Milani al Clarinetto, Ettore Bongiovanni al Corno, Alexander Grandel Hansen al Fagotto con la partecipazione del pianista Alessandro Licchetta

A ottobre tornerà al Teatro Giacometti coni un concerto di Flamenco e Tango, con il chitarrista Juan Lorenzo, in collaborazione con la Scuola di Danza di Roberta Borello.

Il festival si concluderà nel periodo natalizio, con il tradizionale Gran Gala d’inverno. Al Teatro Marenco tornerà l’Excelsior Musica Ensemble insieme al quartetto vocale Le Divas Italian Sopranos. Durante il Gala d’inverno sarà consegnato, alla presenza dei pronipoti di Romualdo Marenco, il 4° Excelsior d’oro.

(Foto d’archivio delle scorse edizoni)