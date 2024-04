Appennino imbiancato: in Val Borbera fino a 25 centimetri di neve

Sono già caduti fino a 25 centimetri di neve sulle alture della Val Borbera. Lo ha fatto sapere poco fa, alle 9, la Provincia tramite il suo profilo Facebook. Un 22 aprile imbiancato in alta Val Borbera e in Va Curone, dove le web cam di Capanne di Cosola e Capanne di Carrega mostrano un ambiente tipicamente invernale. Ieri l’Arpa aveva diramato per oggi un allerta meteo gialla per neve in zone collinari e pedemontane di Acquese, Novese Ovadese, Tortonese, Val Borbera e vallate nella nostra provincia con possibili cadute di rami e disagi alla viabilità.

Temperature in calo con precipitazioni più diffuse con quota neve in calo fino a quote collinari.