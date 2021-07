Arriva a Rocchetta Ligure Maurizio Lastrico

L’attore comico genovese Maurizio Lastrico sarà ospite a Rocchetta Ligure domani, sabato 24 luglio con lo spettacolo live, “Nel mezzo del casin di nostra vita”, un titolo che è parodia del primo verso del Poema dantesco ma anche l’inizio dell’Inferno. Ed è proprio all’inferno quotidiano, in chiave ovviamente satirica, che il comico rivolge la sua attenzione, divertendo il pubblico e nel contempo omaggiando il sommo Poeta nel settecentenario della morte, avvenuta a Ravenna, suo luogo d’esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Il comico di “Zelig”, ha ricevuto il premio della Società Dante Alighieri per le sue terzine dantesche in chiave ironica.

Lo spettacolo, organizzato dalla pro loco, andrà in scena alle 21 nel Campo sportivo, quindi all’aperto, seguendo tutte le normative anti pandemiche.

I biglietti, fatto salvo rinunce, sono esauriti da tempo, per informazioni chiamare 333 3072319 o 334 6012536