Le prossime settimane potrebbero essere decisive per la fattibilità dell’ascensore con il quale si punta a collegare Gavi e il suo Forte. A giugno il Comune si era affidato all’architetto Carlo Cillara Rossi e al commercialista Fausto Gragnani per valutare lo studio di fattibilità presentato dalla Direzione regionale dei musei, gestore del Forte. Gli aspetti da chiarire riguardano sia i costi di gestione e manutenzione dell’impianto, per il quale è previsto un tunnel verticale lungo 100 metri, sia la sicurezza, in particolare in riferimento alla galleria orizzontale di accesso all’ascensore da via Barbieri, lunga 300 metri, prevista sotto un versante a rischio frana. Dopo un incontro a luglio, ora il Comune attende da parte della Direzione regionale dei musei un progetto modificato in base alle osservazioni presentate. Dopodiché, il Comune potrà esprimersi. L’accordo firmato tra l’amministrazione comunale e la Direzione regionale prevede infatti che il Comune di Gavi diventi proprietario dell’ascensore. Il Forte, intanto, è stato inserito in “Forti Fortissimi”, iniziativa turistico-culturale della Regione e della Fondazione Compagnia di San Paolo che avrà luogo da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre e vedrà protagonisti anche i forti di Exilles e Fenestrelle (Torino) Vinadio (Cuneo) e la Cittadella di Alessandria. Nella tre giorni un ricco calendario di appuntamenti in ognuna delle fortezze tra aperture straordinarie e visite guidate, spettacoli teatrali e attività outdoor. L’obiettivo futuro è creare un circuito culturale dei Forti piemontesi “che vedrà coinvolti – sostiene la Regione – tutti i portatori di interessi dei siti di riferimento, in particolar modo le comunità locali. Nel Forte di Gavi, il 1° ottobre, visita guidata dal titolo “La grande fuga” per raccontare la fortezza quando era un carcere militare. Dalle 9,30 alle 17,30 verranno fatti rivivere i tentativi di fuga dei prigionieri alleati durante la seconda Guerra mondiale. Nella Cittadella di Alessandria, invece, nella stessa giornata, dalle 10 alle 19, visite guidate con il Fai. Dalle 10 alle 12 giro in mongolfiera per ammirare la fortezza e dalle 20,30 lo spettacolo teatrale “L’altro mondo”.