Pernigotti presente al “Cibus” di Parma con nuove delizie.

Alla ventiduesima edizione di “Cibus”, il salone internazionale dell’alimentazione, sarà presente Pernigotti che, insieme alla “consorella” Walcor, l’altra azienda dolciaria controllata da JP Morgan, presenteranno nuovi prodotti golosi.

All’importante evento, che inizia domani 7 maggio a Fiere di Parma per concludersi venerdì 10, reduce dalle fortunate campagne commerciali per il Natale 2023 e la Pasqua 2024, Pernigotti annuncerà la novità con il lancio della nuova “linea banco”, che si comporrà di snack innovativi ispirati agli iconici Gianduiotti e Cremini al gusto Classico e Nero fondente. Questi nuovi snack, del peso di 40 grammi e con la grafica del packaging metallizzato che richiama quella rinnovata delle due praline, ne mantengono la ricetta e anche l’impiego solo di nocciole italiane. Sono destinati al consumo d’impulso e distribuiti nel canale bar/tabacchi.

Da parte sua, Walcor festeggerà a “Cibus 2024” il suo 70° anniversario presentando le nuove licenze per bambini e ragazzi. Queste licenze saranno declinate nei vari prodotti dolciari destinati alle ricorrenze della prossima stagione autunno/inverno (Halloween, Avvento, Natale e Epifania), come “Hello Kitty” che ad ottobre celebrerà 50 anni e “One Piece” reduce dalle eccellenti performance commerciali della scorsa Pasqua.

“La nostra presenza a ‘Cibus 2024’ sarà davvero significativa, sia per i nuovi prodotti che presenteremo, sia anche per gli ottimi risultati che abbiamo conseguito nelle ultime ricorrenze”, dice Gianluca Cazzulo, direttore Commerciale Italia di Pernigotti e Walcor. “Il lancio degli snack Pernigotti sarà una vera novità e ci consentirà di ritornare dopo anni nel mercato dei prodotti da banco caratterizzati dall’acquisto su impulso. Ciò permetterà al brand Pernigotti di essere presente in canali alternativi a quelli del retailer tradizionale e di intercettare, grazie alle nuove iconiche forme degli snack, anche un target di consumatore più giovane. Da parte sua, Walcor presenterà i prossimi prodotti su licenza”, conclude Cazzulo, “sui quali si è agito con particolare attenzione sulla leva dell’innovazione per generare nuove occasioni di consumo, forti dei successi commerciali delle ultime campagne natalizia e pasquale che hanno coronato al meglio i festeggiamenti per il 70° anniversario dell’azienda”.