“Trasformiamo almeno per un giorno l’hashtag # iorestoacasa in # ioresistoacasa”. L’associazione Memoria della Benedicta invita tutti a collegarsi sulla sua pagina Facebook domani, domenica 5 aprile, per partecipare alla commemorazione virtuale dell’eccidio della Pasqua del 1944, avvenuto alla Benedicta da parte dei nazifascisti. L’evento, come è noto, è stato annullato per via dell’emergenza coronavirus e il sodalizio ha pensato bene di organizzarsi attraverso il social più famoso. Dalle 10 si potranno seguire i saluti del sindaco di Bosio, Stefano Persano, e del presidente della Provincia, Gianfranco Baldi oltre all’intervento del presidente dell’associazione Memoria della Benedicta, Daniele Borioli. L’orazione ufficiale, come da programma, sarà affidata alla senatrice Anna Rossomando, vicepresidente dell’assemblea di palazzo Madama. In programma anche l’omelia del compianto don Giampiero Armano recitata durante la messa della commemorazione del 2013.