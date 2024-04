Riaperta nei giorni scorsi in via provvisoria a senso unico alternato, la strada della Lomellina chiuderà nuovamente da lunedì 29 aprile per consentire l’esecuzione del secondo lotto dei lavori. Il cantiere era stato aperto a febbraio dalla Sam Costruzioni di Cherasco: a monte di Gavi la strada è rimasta chiusa per circa due mesi per la costruzione dei micropali e di una nuova soletta in rifermento alla frana a valle. Intervento eseguito con notevole anticipo dall’impresa incaricata dalla Provincia, che da lunedì avvierà il cantiere riferito al versante a monte della strada, dove servono opere di regimazione delle acque e la posa di reti paramassi e geotessuti. Un intervento che richiede anch’esso la chiusura totale al traffico, come prevede la nuova ordinanza della Provincia emanata su richiesta della Sam Costruzioni. Come annunciato nelle settimane scorse, la strada sarà riaperta definitivamente a giugno anziché entro la fine dell’estate come era stato inizialmente previsto. La spesa totale per i lavori ammonta a 400mila euro, finanziati dal Pnrr.