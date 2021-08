Cabella Ligure. Ce n’è per tutti i gusti…

La pandemia ha fatto tanti danni ma di certo non ha spento gli entusiasmi o almeno, non quelli delle associazioni di Cabella Ligure che, in questa estate bizzarra hanno ideato tanti momenti di aggregazione.

Il successo di pubblico del Festival Carlo Repetti, dedicato in questa prima edizione alle migrazioni, ha suggerito di tenere allestita la mostra fotografica-documentale “Trenta giorni di nave a vapore”. Nel salone di Piazza della Vittoria è esposto materiale dell’epoca fornito dal Museo del Mare di Genova e dall’Istituto Storico Isral di Alessandria, oltre ai ricordi di famiglie valborberine emigrate in varie parti del Globo. La mostra resterà aperta fino a Ferragosto con il seguente orario: venerdì 6 e lunedì 9 agosto l’apertura è solo serale, dalle 21 alle 23; sabato 7 agosto e da mercoledì 11 fino al 15 agosto compreso, la mostra sarà visibile il pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 e la sera dalle 21 alle 23; infine, domenica 8 e martedì 10, giorno di San Lorenzo, si potrà visitare al mattino dalle 10 alle 12.30, mentre il pomeriggio e la sera con il solito orario, 17.30-19.30 e 21-23.

Ed eccoci agli appuntamenti. Il primo è in calendario sabato 7 agosto alle 21, in piazzetta Repetti, dove si svolgerà la 5°tappa della prima edizione del Sarvago Festival, dedicato alla letteratura e all’illustrazione per ragazzi il cui titolo è “Bestie e Boschi”. Nel corso della serata si parlerà di galli e galline attraverso “Il Gallinario” scritto da Barbara Sandri e Francesco Giubillini e illustrato da Camilla Pintonato, premiato come miglior libro di divulgazione al Premio Andersen 2021. Sarà poi Cecilia Ventriglia, danzatrice marchigiana della compagnia Sosta Palmizi, tra le più importanti in Italia nel panorama della danza contemporanea, a mettere in scena una performance su queste simpatiche creature domestiche, raccontando attraverso il proprio corpo il suo modo di osservarle e sentirle.

Domenica 8 agosto dopo la sosta 2020 causa Covid torna la Fiera Mercato, organizzata dall’Associazione Roba da Strejie. Oggetti di antiquariato, artigianato locale, prodotti del territorio e hobbistica saranno esposti sui tanti banchetti allestiti per tutta la giornata sulla piazza del paese “sotto le piante”.

Lunedì 9 agosto aspettando San Lorenzo tornerà alle 19, al Palavittoria, anche la “Sagra dello gnocco fritto”, accompagnata dalla musica di Oxegen.

Anche quest’anno niente spettacolo pirotecnico per la gioia dei nostri amici a quattro zampe e della fauna selvatica.

Martedì 10 agosto, la festa patronale di S. Lorenzo vera e propria inizia alle 17 con la Messa cui parteciperà la Corale Alta Val Borbera, seguirà per le vie del paese processione.

Mercoledì 11 agosto alle 21.15, l’Associazione culturale Musa presenterà il nuovo spettacolo “Cantami una storia, raccontami una canzone” una rappresentazione di parole e musica delle Quattro Province con Stefano Valla al piffero e voce e Daniele Scurati alla fisarmonica e voce.

In ottemperanza alla normativa emanata dal Governo, sarà necessario presentare il green pass (vaccinale, tampone o certificato di guarigione dal Covid) per poter accedere alla Sagra, alla Mostra e per assistere agli spettacoli. Per il mercato sono necessarie le protezioni individuali di sempre: mascherina e distanziamento. Tutti i banchi, regolarmente distanziati, saranno muniti di gel disinfettante.