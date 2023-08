Carrosio: 846 mila euro per aprire nuove attività in paese grazie fondi Ue.

Grazie al bando Borghi del Pnrr a Carrosio sono disponibili 846 mila euro per nuovi negozi e attività da avviare in paese. Insieme a Carrega Ligure e Rosignano Monferrato, in provincia di Alessandria, il paese della Val Lemme ha ottenuto 1,6 milioni di euro di fondi europei per rivitalizzare il borgo. Quasi 850 mila andranno a privati e associazioni che avvieranno attività innovative siano ricettive, culturali, di servizi, agricole, purché siano assenti a Carrosio e che rispettino criteri di carattere ambientale, come il risparmio energetico. I progetti vanno presentati entro l’11 settembre e se saranno approvati potranno ottenere fino a 75 mila euro a fondo perduto per comprare attrezzature, veicoli, pc ed eseguire lavori edili. Il bando inoltre favorisce giovani e donne finanziando il 100% della spesa. Possono partecipare anche imprese o associazioni già in attività in altri Comuni purché indichino Carrosio come loro sede. “Una possibilità concreta – dice il vicesindaco, Valerio Cassano -. Servono persone convinte e progetti validi”. In tutta Italia sono stati 293 i Comuni che hanno ottenuto i fondi del bando.