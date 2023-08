Al via “Gavi sotto il Forte” il fortunato evento enogastronomico.

Il forte illuminato che fa da sfondo e un tetto di stelle. È questa lo scenario che offre “Gavi sotto il Forte”, uno degli eventi più trendy dell’estate. La manifestazione enogastronomica si terrà sabato 5 e domenica 6 agosto a Gavi. Un’ampia scelta di piatti tipici del territorio accompagnati dal famoso il Gavi docg. Protagonisti assoluti delle serate di “Gavi sotto il Forte” saranno i ravioli, preparati come tradizione vuole, ma anche le acciughe fritte, un altro must della cucina gaviese, importate dalla vicinissima Liguria, il risotto al Gavi e naturalmente gli amaretti…Per cenare non serve la prenotazione.

Non solo cibo e vino, “Gavi sotto il Forte” propone anche la musica di Alex dj.

L’appuntamento è dunque per il 5 e 6 agosto, dalle 19 in Piazza Dante Alighieri a Gavi.

L’evento è organizzato dalla Pro loco, dalla Polisportiva Gaviese e dal Comune.