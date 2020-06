Se ne va una colonna dell’Anpi di Arquata Scrivia e Grondona. La sezione dedicata alla Brigata Oreste oggi, lunedì 15 giugno, ha dato la notizia della scomparsa di Gian Pietro Bernuzzi, 81 anni, tra coloro che verso il 2010 fecero rinascere l’associazione in paese con l’obiettivo di non far disperdere i valori della Resistenza. Bernuzzi era stato sindaco di Roccaforte Ligure, in Val Borbera, e viene ricordato da tutti come una persona del dialogo, anche con chi non la pensava come lui. La sua presenza, finché ha potuto, era costante a ogni celebrazione del 25 aprile e alla Benedicta, in occasione della commemorazione dell’eccidio nazifascista.

Numerosi i suoi libri, come “Gli angeli di una volta”, saga dedicata alla sua famiglia, e “Il pane bianco del Mecco”, di cui è stato autore insieme a Rinaldo Dellepiane e Tonino Pratolongo, dove si racconta la lotta partigiana tra Valle Scrivia e Valle Spinti. Negli ultimi tempi stava scrivendo un altro libro, dedicato alla sua esperienza nel mondo del lavoro. Le esequie si terranno mercoledì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Arquata. A salutarlo la famiglia, con la moglie e i figli Michele e Andrea e gli amici dell’Anpi con la bandiera della sezione.