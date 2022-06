Cibo e musica, due serate a Vignole Borbera.

“Vgnöè in tóa”, che tradotto per il resto del mondo significa “Vignole a tavola” è la manifestazione che si svolge in due serate organizzata dalla locale Pro Loco, nel paese situato in bassa Val Borbera. Cibo e musica sono gli ingredienti principali.

Il primo appuntamento è fissato per domani, venerdì 1 luglio. Si inizia alle 19.30, dove nell’Area Sagre, sono in menù gnocchi al pesto e stoccafisso in umido, e un buon bicchiere di vino. La serata è accompagnata dal Rock intramontabile degli Anni‘80, dei Fingerlips Style che, dal palco faranno cantare e ballare brani indimenticabili.

Stesso luogo e stessa ora il giorno successivo, sabato 2 luglio. La carta dei cibi prevede: tagliatelle con salsiccia e funghi e vitello tonnato. Sempre accompagnato da ottimo vino. Sul palco suonano i Mokambo.

Se i menù proposti non sono sufficienti, si può avere gnocco fritto e salumi, ravioli al sugo, grigliate mista di carne e per finire pesche alla Piuzzo.