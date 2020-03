Coronavirus. La provincia di Alessandria in zona rossa. In arrivo decreto con “misure urgenti di contenimento del contagio”

Secondo quanto si evince dalla bozza del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di misure urgenti di contenimento del contagio di coronavirus, sono in procinto di essere adottate misure restrittive. Tra queste la più drastica riguarda il divieto dell’assoluto spostamento in entrata e in uscita da determinate zone del Nord Italia. Se il decreto entrasse in vigore, le zone interessate riguarderebbero in pratica quasi tutto il Nord Italia, ecompresa la provincia di Alessandria. Con il nuovo decreto sarebbe possibile, il condizionale è d’obbligo, accedere ed uscire da queste zone solo per gravi motivi.

Secondo l’ultimo bollettino sono stati registrati in un giorno 1.247 nuovi casi di contagio, 36 morti e 66 guariti.

Dai numeri della protezione civile, emerge che i pazienti attualmente positivi al di Covid-19 in Piemonte sono 221.

La Regione Piemonte ha attivato il sistema di prevenzione e controllo sanitario e mantiene uno stretto contatto con il Ministero della Salute.