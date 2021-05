Cosa pensi del lupo e della sua gestione? Le Aree protette dell’Appennino Piemontese hanno lanciato un questionario on line dedicato al predatore, al quale possono partecipare gli abitanti di circa 80 Comuni alessandrini e di altri dell’Astigiano. Dal settembre 2019 l’ente è partner del progetto LIFE+ intitolato “Azioni coordinate per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane a livello di popolazione alpina”, coordinato dalle Aree Protette delle Alpi Marittime. Il progetto, ricordano dalla sede di Bosio, “ha l’obiettivo di supportare la coesistenza tra la presenza del lupo e le attività economiche impattate, implementando azioni coordinate su tutto l’ecosistema alpino e appenninico. La coesistenza tra lupi e attività economiche è un aspetto fondamentale per il successo degli obiettivi di conservazione sul lungo periodo. Ecco perché vorremmo conoscere meglio quali sono le opinioni della popolazione residente e dei portatori di interesse (stakeholders) nelle aree coinvolte nei confronti del lupo”.

Al Questionario Life WolfAlsp Eu sono interessati di Comuni di Albera Ligure, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Avolasca, Belforte Monferrato, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassano Spinola, Cassinelle, Castellania Coppi, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Cavatore, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Francavilla Bisio, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Momperone, Mongardino, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Silvano d’Orba, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Vignole Borbera, Villalvernia, Visone, Voltaggio. I risultati del sondaggio saranno pubblicati su https://www.lifewolfalps.eu/ a fine 2021. Il questionario è assolutamente anonimo per incentivare a rispondere alle domande in modo aperto e sincero. Per maggiori informazioni, si scrivere alla email [email protected]