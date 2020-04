Covid-19. L’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, organizza un’asta on line di dipinti

Un’asta on line di quadri per raccogliere fondi a favore di Protezione Civile e Caritas. L’iniziativa nasce nell’ambito dell’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia che con altri pittori e appassionati d’arte a proposto agli artisti locali di donare una loro opera a scopo benefico.

I pittori che vorranno partecipare sono invitati ad inviare una foto del dipinto che intendono mettere all’asta, se possibile in tema con il periodo che stiamo vivendo. Le foto saranno poi postate sulla pagina Facebook del pittore Ettore Ardito, che si è assunto l’onere e l’onore di svolgere il delicato compito di banditore, ossia, seguirà le offerte per le varie opere e le cederà al miglior offerente.

Le regole per partecipare all’asta sono semplici. Come si legge nel comunicato dell’Associazione, “A-C Arte Covid Asta di beneficenza” come è stata denominata, non ha costi di partecipazione.

“Chiunque può mettere all’asta un suo dipinto, collage, o componimento realizzato con qualsiasi tecnica o supporto, possibilmente in tema sul covid e sui tempi che stiamo vivendo allo scopo di aiutare in questo momento di emergenza. La richiesta di partecipazione va inviata una mail a [email protected] , nella stessa, l’artista rinuncia ai diritti d’ autore e autorizzo l’organizzatore dell’asta a pubblicare la foto dell’opera sui social”.

“La nostra attività di organizzatore è gratuita e consiste solo nella pubblicazione delle foto dei quadri. La donazione dell’opera originale è un rapporto diretto fra l’artista e l’aggiudicatario dell’asta, la donazione in denaro è un rapporto diretto fra l’aggiudicatario e l’ente benefico.

L’offerta dovrà essere inviata direttamente dall’offerente all’ente destinatario, con bonifico bancario o altro mezzo tracciabile previsto dall’ente stesso e dalla legge, il denaro non transiterà in alcun modo dalle mani dell’artista ne tanto meno dall’associazione”.

Sono stati scelti due Enti cui poter indirizzare le donazioni:

Protezione Civile http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus

Caritas https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00000041_Dona_ora.html

Per dettagli e informazioni Cell. 3474109278 – mail: [email protected]

(Foto Fb Amici dell’Arte)