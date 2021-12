riceviamo e pubblichiamo da Massimiliano Schilirò – Massi on the road:

L’anno 2021 è stato un anno complesso, tanto quanto o forse ancora di più del 2020. La pandemia ha continuato a influenzare fortemente le nostre vite, rendendo impossibili cose che davamo per scontate. Così, per il secondo anno consecutivo, non ho avuto la possibilità di condividere le mie esperienze di vita e di viaggi, in pubblico o nelle scuole. La perdita di contatto diretto con tanti giovani e con i miei affezionati lettori è difficile da sopportare, considerando le più di 150 presentazioni svolte tra il 2013 e 2019, ma al momento non ci sono alternative. Considerando le mille difficoltà, anche economichte, che il coronavirus ha provocato a tante persone non pensavo di poter sostenere i Salesiani come negli anni precedenti. Invece, mi trovo ad annunciare con gioia e gratitudine che anche nel 2021 ho potuto inviare 4.000 euro ai “miei” due progetti in India: la metà per il Centro Don Bosco di Vishakaptnam (una casa famiglia per ex ragazzi di strada e giovani bisognosi) e la’tra metà per la “Don Bosco Academy” di Nalgonda (un’enorme complesso scolastico in una zona rurale, dove studiano più di mille giovani, dall’asilo all’università).

Questo piccolo miracolo è dovuto alla generosità di tanti fedeli sostenitori e sostenitrici che da lungo tempo mi seguono e incoraggiano e che anche in questi mesi difficili hanno fatto una donazione, oppure hanno regalato i miei libri ai loro amici. Io stesso sono rimasto sorpreso da questa ondata di affetto a distanza per i bambini che da anni ricevono casa, cibo, educazione e giochi nei progetti in India. Non mi è rimasto altro da fare che condividere la bella notizia ai responsabili salesiani, che erano particolarmente grati considerando che il coronavirus ha creato enormi difficoltà in un paese già molto povero. Così, invece di rimpiangere i bei tempi passati, almeno per quanto riguarda la raccolta di donazioni anche quest’anno è stato un successo. I 4.000 euro del 2021 si sommano a quelli raccolti a partire dal 2013, in totale ben 38.000 euro! Grazie di cuore a tutte le persone che mi sono sempre state vicine, sperando che nel 2022 sarà possibile tornare a raccontare le mie esperienze di persona!