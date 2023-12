Dado Bargioni e Gigi Picollo raccontano gli “Anni di Paul McCartney”.

Un viaggio lungo la vita e il repertorio musicale di James Paul McCartney, il baronetto che ha raggiunto fama internazionale nel periodo in cui è stato il bassista dei Beatles insieme a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. A proporlo, venerdì 15 dicembre al Teatro Civico di Gavi alle 21, è il cantautore alessandrino Dado Bargioni, accompagnato dal chitarrista Gege Picollo nel corso del concerto gi “Anni di Paul McCartney”.



Paul McCartney , cantautore, compositore, polistrumentista, produttore discografico, il più grande “songwriter” del ventesimo secolo verrà raccontato attraverso la voce e la chitarra ma, in particolare lo settacolo si soffermerà sugli anni della carriera solista del baronetto di Liverpool (dal 1970 ad oggi). Un concerto, sì, ma al tempo stesso una “cavalcata” fra le epoche per ripercorrere in modo originale anche la nostra storia, quella legata indissolubilmente alle canzoni e al genio di McCartney. Attraverso gli album e gli aneddoti legati alla vita del baronetto di Liverpool, si ripercorre così la carriera di uno dei maggiori talenti della storia della musica.

Dado Bargioni, musicoterapista/cantautore è un songwriter cresciuto assimilando il sound prodotto tra Londra, New York e la west coast degli anni 70 e 80. Uno spirito di confine, come le sue canzoni. In bilico tra la musica d’autore italiana e i concerti e le collaborazioni oltre oceano. Ha scritto per il cinema la canzone nel film “È nata una star” (“Star”- 2012) e due brani nella serie di Raiuno “Tutto può succedere”(“Mo’ Better Blues/To the Top” e “The Wave” – 2015). Da oltre dieci anni, parallelamente al suo repertorio, porta nei teatri e nelle scuole un concerto didattico dal titolo “Leti t Beatles ” per raccontare la storia e le canzonieri Fab Four.

Gege Picollo è diplomato in “Jazz” al Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria. Chitarrista di Drupi nella tournee 1993 e conseguente cd “Storie d’Amore”, membro stabile della band di Marco Predolin dal 1994 al 2000, ha partecipato ad importanti tournee per Radio Rai e RTL 102,5. Ha collaborato inoltre con diversi musicisti dell’area Jazz. Fa parte del gruppo di musica folk Canzoniere Popolare Tortonese e del coro gospel Joy Singers Choir, che collabora con i London Community Gospel Choir; E’ docente del Conservatorio di Alessandria.

Il concerto è organizzato nell’ambito della “10”, la stagione teatrale 2023-24 dell’Associazione Commedia Community.

Punti vendita: Il Giardino delle Idee, Via Libarna 132 Arquata Scrivia; Libreria Aut, Via Mameli 9 Gavi – On line su Dyticket.it al link https://www.diyticket.it/festivals/471/10-stagione-teatrale-2023-2024

Per Info: 345.0604219 [email protected] www.teatrodellajuta.it