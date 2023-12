C’era tanta Val Borbera alla rassegna annuale Dolci Terre di Novi.

Organizzata dal Comune di Novi Ligure, la ventiseiesima edizione di Dolci Terre di Novi ha visto, come di consueto, protagoniste le eccellenze locali, dal cioccolato, fiore all’occhiello del territorio, con i brand conosciuti nel mondo: Pernigotti, Novi e Bodrato, ai pregiati vini delle splendide colline delle valli appenniniche, i gustosi formaggi, il miele delle nostre api, lo zafferano e i saporiti salumi ma, anche i fantastici prodotti da forno.

Ieri, nel giorno di chiusura della “golosa” kermesse la Val Borbera è stata molto presente. Al mattino nell’area conferenze, si è svolta la consegna ufficiale delle “De.Co. Denominazione Comunale”, che il Consiglio Comunale di Cabella Ligure ha riconosciuto a due artigiani. Le De.Co iscritte nel Registro sono tre: la numero 001 l’ha ottenuta il pane antico di Cabella Ligure realizzato da Cuore di Pane Bio di Irene Calamante, la 002 il Pan ciucco, sempre di Cuore di Pane Bio, mentre la 003 è stata assegnata ai Canestrelli di Cabella Ligure realizzati dal Panificio di Fabio Boggeri

“Con l’istituzione della De.Co la nostra amministrazione intende valorizzare le tipicità locali – ha spiegato la sindaca Roberta Daglio – nella consapevolezza che la qualità del territorio, il profondo radicamento nei suoi confronti e la valorizzazione degli aspetti culturali ad esso legati oggi più che mai possono contribuire in modo determinante allo sviluppo economico e sociale della comunità e dell’imprenditoria locale”.

Tornando alla manifestazione Dolci Terre di Novi, tra i numerosi stand, erano presenti i dolci Borbakery di Vignole Borbera; i prodotti a base di zafferano di Stille di Luna di Cabella Ligure; il caseificio La Tula di Grondona, con il famoso Montebore, il formaggio a forma di torta nunziale; il miele biologico dell’Azienda Agrecola CelestinOvie di Grondona.

In serata ancora Val Borbera con la cena a base di piatti della tradizione di Fabrizio Rebollini, chef valborberino titolare del Ristorante Belvedere 1919 di Pessinate noto anche per le sue partecipazioni al programma “È sempre Mezzogiorno” in onda su Rai Uno.

Di seguito una carrellata di immagini di Dolci Terre di Novi 2023.