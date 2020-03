A Cassano Spinola sono in arrivo a giorni 2 mila mascherine: verranno distribuite gratuitamente fra la popolazione per cercare di diminuire il contagio del coronavirus. Il compito sarà affidato alla Croce Verde e all’Associazione Nazionale Carabinieri. Il Comune di Cassano, come altri, ha stanziato 600 euro per l’acquisto delle 2 mila mascherine da parte della Croce Rossa di Alessandria. Il sindaco, Alessandro Busseti, in un comunicato pubblicato sul sito internet del Comune e diffuso su Facebook, ha spiegato: “Continuiamo a essere quotidianamente informati dall’Unità di Crisi regionale e provinciale sui dati della presenza di eventuali contagiati nel nostro Comune e non risulta alcun nominativo. Continuano ad esserci alcune persone che sono solamente sottoposte a sorveglianza, quelle cioè che sono poste in quarantena ma ormai prossime alla scadenza”.

Rispetto all’acquisto delle mascherine, il sindaco ha scritto: “Ovviamente si tratta di un numero molto limitato rispetto agli abitanti del nostro Comune. Trattandosi di un bene prezioso e scarso il criterio fondamentale che guiderà la distribuzione è quello di garantire la sicurezza per coloro che sono in prima linea nell’affrontare questa emergenza: medici, infermieri, volontari, forze dell’ordine ed enti assistenziali; penseremo anche a chi continua a lavorare in questo periodo ed infine proseguiremo con il resto dei cittadini ai quali però voglio ricordare che il miglior modo per proteggersi è quello di restare in casa.

Utilizzeremo due canali per la distribuzione: uno gestito dalla sezione della Croce Verde ed un altro appoggiandoci ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Rimango fermamente convinto che tutti uniti ne usciremo vittoriosi”.